Chandigarh News: पीयू में नशे के खिलाफ निकाली मशाल यात्रा

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मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और नशे के खिलाफ अभियान जारी रखने का संकल्प लिया।

चंडीगढ़। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी केंद्र में शुक्रवार को मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने नारे लगाते हुए नशामुक्त समाज बनाने का संदेश दिया। आयोजकों ने बताया कि 20 सितंबर को शाम 4 बजे सेक्टर-17 प्लाजा में जेन जी अगेंस्ट ड्रग्स कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान वक्ताओं ने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।