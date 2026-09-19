Chandigarh News: डीआईजी भुल्लर मामले में बिचौलिए कृष्णु शारदा को सात दिन की ईडी रिमांड

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ईडी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे पीएमएलए की धारा 4 के तहत शारदा को गिरफ्तार किया और दोपहर 12 बजे अदालत में पेश किया। वह सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा की ओर से पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को दर्ज रिश्वत मामले में पहले से न्यायिक हिरासत में था।ईडी के अनुसार, शारदा ने भुल्लर की ओर से कथित तौर पर मांगी गई पांच लाख रुपये की रकम स्वीकार की थी। एजेंसी ने मोबाइल की फोरेंसिक जांच में दोनों के बीच संबंधित अवधि में बार-बार व्हाट्सऐप बातचीत मिलने का भी दावा किया। तलाशी के दौरान शारदा के घर से 8.35 लाख रुपये नकद मिलने की बात कही गई। बैंक, डाकघर खातों और निवेश में कुल 1,41,56,937 रुपये होने का भी ईडी ने अदालत में उल्लेख किया। सीबीआई की पिछली तलाशी में करीब 21 लाख रुपये नकद मिलने की बात भी रखी गई। ईडी के मुताबिक, रकम और निवेश के स्रोत तथा कथित लेनदेन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए पूछताछ जरूरी है।वकील से रोज एक घंटे मिलने की अनुमतिअदालत ने पूछताछ के दौरान वकील की लगातार मौजूदगी की मांग स्वीकार नहीं की। हालांकि, शारदा को रोज शाम चार से पांच बजे तक वकील से मिलने की अनुमति दी गई है। वकील पूछताछ में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे और मुलाकात ईडी अधिकारी की निगरानी में होगी।