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Hindi News ›   Chandigarh ›   CNG and PNG now cheaper;

Chandigarh News: अब सीएनजी-पीएनजी सस्ती, वैट 12.5 से घटकर 5 फीसदी

Sat, 19 Sep 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:02 AM IST
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CNG and PNG now cheaper;
चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राकृतिक गैस पर वैट 12.5 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया है। नई दर 18 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि से लागू होगी। इससे सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। घरेलू पीएनजी की मौजूदा कीमत 54.70 रुपये प्रति एससीएम है। वैट में कटौती के बाद इसमें करीब 3.42 रुपये प्रति एससीएम की कमी का अनुमान है।
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पीएनजी कनेक्शन बढ़ाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। 1.70 लाख घरेलू कनेक्शन के लक्ष्य के मुकाबले 31 मई 2026 तक सिर्फ 34,175 कनेक्शन हुए हैं। वहीं शहर में करीब 3.08 लाख एलपीजी कनेक्शन हैं। यानी पीएनजी की पहुंच अभी लक्ष्य से काफी पीछे है।
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चंडीगढ़ में 2016 में इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड (आईओएजीपीएल) ने पीएनजी शुरू की थी। पाइपलाइन नेटवर्क सेक्टर-32 से 38, सेक्टर-40 से 51, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 व 2 और मनीमाजरा समेत शहर के करीब 30 फीसदी हिस्से तक पहुंच चुका है।
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प्रशासन अब वैट कटौती के साथ जागरूकता अभियान तेज करेगा। ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में रोजाना दो पंजीकरण शिविर लगाने और आरडब्ल्यूए के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। होटल-रेस्तरां समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी पीएनजी से जोड़ने पर जोर है। पाइपलाइन से लगातार आपूर्ति होने के कारण सिलिंडर बुक कराने और बदलने की जरूरत नहीं रहती।
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