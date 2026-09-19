Chandigarh News: सेक्टर-17 की 20 पार्किंग 3.5 करोड़ में ठेके पर देने की तैयारी

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निगम के मुताबिक ठेकेदार से सालाना 3.5 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस लेने के साथ पार्किंग संचालन और स्टाफ का खर्च भी उसी से कराया जाएगा। अभी पार्किंग अटेंडेंट आउटसोर्स पर हैं और उनके वेतन पर होने वाला खर्च पार्किंग से मिलने वाले राजस्व से अधिक पड़ रहा है। हालांकि, पुराने पार्किंग ठेकों के विवाद के कारण प्रस्ताव पर हाउस में हंगामा हो सकता है। पाश्चात्य कंपनी से जुड़े करीब सात करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। इससे पहले भी ठेकेदारों पर लाइसेंस फीस नहीं देने के मामले सामने आ चुके हैं।मल्टीलेवल पार्किंग भी ठेके मेंसेक्टर-17 की मल्टीलेवल पार्किंग भी प्रस्तावित ठेके में शामिल है। निगम के अनुसार यहां वाहन कम पहुंचते हैं, जबकि संचालन के लिए 13 कर्मचारी तैनात हैं। इनके वेतन का खर्च निगम दूसरे मद से उठा रहा है।फर्जी बैंक गारंटी पर सीबीआई की पूछताछपाश्चात्य कंपनी मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को तत्कालीन पार्किंग स्टाफ से पूछताछ की। बैंक गारंटी की जांच क्यों नहीं हुई, वह दो साल निगम कार्यालय में कैसे रही और लंबित लाइसेंस फीस के लिए ठेकेदार को नोटिस क्यों नहीं दिया गया, इन बिंदुओं पर सवाल किए गए। निगम संयुक्त आयुक्त डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि 20 पार्किंग निजी कंपनी को देने का एजेंडा 22 सितंबर को हाउस में आएगा। रिजर्व प्राइस 3.5 करोड़ रुपये है।