Chandigarh News: साइक्लोथॉन से पुलिस ने युवाओं को दिया सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति का संदेश
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:52 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:52 AM IST
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चंडीगढ़। एमसीएम डीएवी कॉलेज फॉर विमेन की एनएसएस इकाइयों ने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से सड़क सुरक्षा और नशामुक्ति का संदेश दिया। प्रोजेक्ट प्राण के तहत आयोजित विशेषज्ञ सत्र में डीएसपी डॉ. प्रवेश शर्मा ने यातायात नियमों, हेलमेट के इस्तेमाल और जिम्मेदार व्यवहार की जानकारी दी।
उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों की मदद कर गुड सेमेरिटन बनने का आह्वान किया। स्वयंसेवकों ने सुखना लेक से सेक्टर-17 प्लाजा तक साइक्लोथॉन निकाली। इसमें नशे में वाहन न चलाने और यातायात अनुशासन का संदेश दिया। प्रोजेक्ट प्राण व जागृति की गतिविधियों की ट्रैफिक पुलिस ने सराहना की। ब्यूरो
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उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों की मदद कर गुड सेमेरिटन बनने का आह्वान किया। स्वयंसेवकों ने सुखना लेक से सेक्टर-17 प्लाजा तक साइक्लोथॉन निकाली। इसमें नशे में वाहन न चलाने और यातायात अनुशासन का संदेश दिया। प्रोजेक्ट प्राण व जागृति की गतिविधियों की ट्रैफिक पुलिस ने सराहना की। ब्यूरो
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