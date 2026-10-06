Chandigarh News: साइक्लोथॉन से पुलिस ने युवाओं को दिया सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति का संदेश

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उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों की मदद कर गुड सेमेरिटन बनने का आह्वान किया। स्वयंसेवकों ने सुखना लेक से सेक्टर-17 प्लाजा तक साइक्लोथॉन निकाली। इसमें नशे में वाहन न चलाने और यातायात अनुशासन का संदेश दिया। प्रोजेक्ट प्राण व जागृति की गतिविधियों की ट्रैफिक पुलिस ने सराहना की। ब्यूरो विज्ञापन

उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों की मदद कर गुड सेमेरिटन बनने का आह्वान किया। स्वयंसेवकों ने सुखना लेक से सेक्टर-17 प्लाजा तक साइक्लोथॉन निकाली। इसमें नशे में वाहन न चलाने और यातायात अनुशासन का संदेश दिया। प्रोजेक्ट प्राण व जागृति की गतिविधियों की ट्रैफिक पुलिस ने सराहना की। ब्यूरो

चंडीगढ़। एमसीएम डीएवी कॉलेज फॉर विमेन की एनएसएस इकाइयों ने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से सड़क सुरक्षा और नशामुक्ति का संदेश दिया। प्रोजेक्ट प्राण के तहत आयोजित विशेषज्ञ सत्र में डीएसपी डॉ. प्रवेश शर्मा ने यातायात नियमों, हेलमेट के इस्तेमाल और जिम्मेदार व्यवहार की जानकारी दी।