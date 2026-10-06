Chandigarh News: अगले पांच दिन मौसम रहेगा शुष्क, दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक

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मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 17 और 18 अक्तूबर को ट्राइसिटी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रह सकता है। 19 और 20 अक्तूबर को अधिकतम तापमान बढ़कर 31 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं, 21 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 17 डिग्री रह सकता है। मौसम में बदलाव के चलते दिन और रात के तापमान में अंतर महसूस होगा।शुक्रवार को चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की घटनाएं भी दर्ज की गईं।पंजाब-हरियाणा में तापमान बढ़ा, फिर भी सामान्य से कमहरियाणा में औसत अधिकतम तापमान पिछले दिन के मुकाबले 1.8 डिग्री बढ़ा लेकिन यह सामान्य से 3.1 डिग्री कम रहा। राज्य में सबसे अधिक 31.8 डिग्री तापमान बालसमंद में दर्ज किया गया। पंजाब में औसत अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री बढ़ा, फिर भी यह सामान्य से 2.6 डिग्री कम रहा। रोपड़ के कृषि विज्ञान केंद्र में सबसे अधिक 32.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पंजाब में औसत न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री गिरा और सामान्य के करीब रहा।