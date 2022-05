{"_id":"627c806fd39e9a605c0b6723","slug":"the-protest-against-the-municipal-team-that-reached-manimajra-in-chandigarh-to-break-the-temple-people-climbed-on-the-roof","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़: मनीमाजरा में मंदिर तोड़ने पहुंची नगर निगम टीम का विरोध, छत पर चढ़े लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 12 May 2022 09:05 AM IST