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Hindi News ›   Chandigarh ›   Jagannath, Balabhadra, and Subhadra are seated on the chariot; a scramble ensues among devotees to pull it.

Chandigarh News: रथ पर विराजे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, खींचने को लगी भक्तों में होड़

Mon, 31 Aug 2026 02:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:38 AM IST
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Jagannath, Balabhadra, and Subhadra are seated on the chariot; a scramble ensues among devotees to pull it.
चंडीगढ़। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रविवार को स्मॉल फ्लैट मलोया से यादव महासंघ चंडीगढ़ की ओर से भव्य रथयात्रा निकाली गई।
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विधिवत पूजा-अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सुसज्जित रथ पर विराजमान किया गया। श्रद्धालुओं ने जयकारों के बीच रस्सा खींचकर यात्रा का शुभारंभ किया। रथयात्रा के दौरान श्रद्धालु हरिनाम संकीर्तन और बैंड की धुनों पर नाचते-गाते हुए आगे बढ़े। जगह-जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया।
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