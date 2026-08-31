फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Thar hits three people, one dead; murder case registered

Chandigarh News: थार ने तीन को मारी टक्कर, एक की मौत<bha>;</bha> हत्या का केस दर्ज

Mon, 31 Aug 2026 02:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Thar hits three people, one dead; murder case registered
चंडीगढ़। दड़वा गांव में शनिवार देर रात तेज रफ्तार थार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान इंदिरा कॉलोनी निवासी पवन कुमार के रूप में हुई है। हादसा रात करीब 12:30 बजे गांव दड़वा स्थित रॉयल प्लाजा के बाहर हुआ। पवन अपने दो दोस्तों सूरज और एक अन्य युवक के साथ वहां खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार थार ने तीनों को टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक मौके से भाग गया।
विज्ञापन

दोस्तों ने घायलों को निजी वाहन से जीएमएसएच-16 पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने पवन को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग और दोस्त अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इसे सड़क हादसा नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या बताते हुए हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। रविवार को परिजन हाउसिंग बोर्ड चौक पर जाम लगाने पहुंच गए। पुलिस की मुस्तैदी और समझाइश के बाद उन्हें सड़क किनारे बैठा दिया गया।
विज्ञापन

पुरानी रंजिश का आरोप
मृतक के दोस्त सूरज ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि कुछ युवकों के साथ उनका लंबे समय से विवाद चल रहा था। उसके मुताबिक, शनिवार रात पवन और दो अन्य युवकों के साथ रॉयल प्लाजा के बाहर खड़े थे। तभी थार गाड़ी तेज रफ्तार से उनकी ओर आई और तीनों को टक्कर मार दी। टक्कर से पवन गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला तूल पकड़ने और प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के बाद पुलिस ने आरोपी मलकीत उर्फ काका, मोनू जयसवाल समेत अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (हत्या), 109 (हत्या का प्रयास), गैरकानूनी जनसमूह और दंगे से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इंस्टाग्राम पर बहसबाजी के बाद बढ़ा विवाद
जांच में यह पहलू भी सामने आया है कि कथित वारदात से कुछ समय पहले दोनों गुटों के बीच इंस्टाग्राम पर बहसबाजी और गाली-गलौज हुई थी। परिजनों और दोस्तों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर विवाद के बाद दूसरे गुट के युवक मौके पर पहुंचे। आरोप है कि दो वाहनों में सवार युवकों ने पवन और उसके साथियों को घेरा और इसी दौरान थार से टक्कर मारी गई। पुलिस अब इंस्टाग्राम पर हुई बहसबाजी और घटना के बीच संबंध की जांच कर रही है। दोनों पक्षों की चैट, कमेंट और अन्य सोशल मीडिया गतिविधियों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है।

सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा राज
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 थाना पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात के समय मौके पर कितने वाहन थे, थार किस दिशा से आई और घटना के बाद कौन-कौन से वाहन वहां से निकले। पुलिस घायलों की जानकारी, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed