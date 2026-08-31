हरियाणा में आईपीएस बनेंगे एआई अफसर: पुलिस में एआई टास्क फोर्स की तैयारी, तेज और सटीक होगी जांच

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पुलिस पहले से एआई आधारित कई डिजिटल प्रणालियों पर काम कर रही है। इनमें शिकायतों के प्रबंधन और न्यायालय से संबंधित सूचनाओं के लिए विकसित व्यवस्थाएं शामिल हैं। नई टास्क फोर्स इन प्रयासों को एक संस्थागत ढांचा देगी और पुलिसिंग में एआई के नए उपयोग तलाशेगी।साइबर अपराध की जांच में बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन, मोबाइल और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ा बड़ी मात्रा में आंकड़ा सामने आता है। हर रिकॉर्ड की मैनुअल जांच में काफी समय लगता है। ऐसे में पुलिस एआई आधारित वित्तीय लेन-देन विश्लेषण पर काम कर रही है। इसके जरिए संदिग्ध लेन-देन के बीच संबंध, पैटर्न और धन के संभावित प्रवाह को जल्दी समझने में जांच अधिकारियों को मदद मिलेगी।महानिदेशक अजय सिंघल के अनुसार, एआई पुलिसकर्मियों की जगह नहीं लेगी, बल्कि उनकी जांच क्षमता बढ़ाएगी। बड़े आंकड़ों का प्राथमिक विश्लेषण तकनीक से होने पर अधिकारी महत्वपूर्ण सुरागों की पुष्टि और आरोपियों से पूछताछ पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।