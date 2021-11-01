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Chandigarh News: पुटा चुनाव कार्यक्रम पर शिक्षकों ने जताई आपत्ति, संशोधन की मांग

Wed, 16 Sep 2026 01:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:23 AM IST
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Teachers express objection to PUTA election schedule, demand revision.
चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (पुटा) के चुनाव कार्यक्रम पर कुछ शिक्षकों ने आपत्ति जताते हुए पुटा अध्यक्ष को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया कि 12 सितंबर को घोषित 30 सितंबर के चुनाव कार्यक्रम से पहले कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई, जो पुटा के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि इतनी कम अवधि में शिक्षकों को चर्चा और प्रचार का पर्याप्त मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने मौजूदा कार्यक्रम रोककर आपात आम सभा (जीबीएम) बुलाने और संशोधित कार्यक्रम जारी करने की मांग की है। इस बीच पुटा अध्यक्ष ने 571 सदस्यों की फाइनल लिस्ट जारी की है। ब्यूरो
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