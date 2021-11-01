Chandigarh News: कार में ही हुई थी टैक्सी चालक की हत्या, शव पिछली सीट पर डाल झाड़ियों में फेंका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फॉरेंसिक जांच में चालक और पिछली सीट पर खून के निशान मिले हैं। सूत्रों के अनुसार सीने पर पहला वार इतना गहरा था कि खून के छींटे स्पीडोमीटर तक पहुंचे। हाथ के पास दो और पेट पर एक वार के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम में सीने के गहरे घाव से मौत की पुष्टि हुई है। हमले के बाद शव पिछली सीट पर डाला गया, जहां चालक सीट से अधिक खून मिला। डीएसपी धीरज ने कहा कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।फिंगरप्रिंट खोलेगा राजस्टीयरिंग, गियर और दरवाजे के हैंडल से मिले कुछ फिंगरप्रिंट सुरक्षित किए गए हैं। पुलिस इन्हें संदिग्धों के रिकॉर्ड से मिलाएगी। इससे वारदात के समय आरोपियों की कार में मौजूदगी की पुष्टि में मदद मिल सकती है।लूट नहीं तो मोबाइल क्यों ले गएविजय का पर्स मिल चुका है। इसमें नकदी के साथ यात्रियों से मिले 275 रुपये भी थे इसलिए पुलिस को लूट का मकसद नजर नहीं आ रहा। विजय का मोबाइल अब तक गायब है और स्विच ऑफ है। पुलिस कॉल डिटेल, आखिरी लोकेशन, स्विच ऑफ होने का समय और डंप डाटा खंगाल रही है।टैक्सी में सवार थे महिला समेत तीन लोगशुक्रवार रात 12:15 बजे विजय की टैक्सी सेक्टर-56 में लावारिस मिली थी। करीब पांच घंटे बाद सेक्टर-38 में शव मिला। सीसीटीवी में टैक्सी में एक महिला और दो पुरुष सवार दिखे थे। उनकी कार खराब होने पर उन्होंने खरड़ से सेक्टर-28 स्थित हिमाचल भवन तक टैक्सी बुक की थी। पुलिस बुकिंग रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनकी पहचान और भूमिका की जांच कर रही है। रविवार को बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। कुराली में विजय के तीन बच्चों ने पिता को अंतिम विदाई दी। पूर्व पार्षद देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि विजय का किसी से विवाद नहीं था और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।