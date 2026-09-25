बैंक घोटाला: एक IAS के लिए करवाईं चार मुजरा पार्टियां, भेजीं महिलाएं; दूसरे ने बेटे को हवाला से भिजवाए 2 करोड़

साकेत कुमार ने ''सीन'' लिखकर खुलवाए खाते, बैंक अधिकारियों के ग्रुप से जुड़े थे

चार्जशीट के अनुसार साकेत कुमार 16 जून 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव रहे और हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। आरोप है कि उन्होंने बैंक खाते खोलने के प्रस्ताव पर केवल ''सीन'' (देख लिया) लिखकर मंजूरी दी जबकि बैंक चयन का अधिकार डायरेक्टर जनरल (डीजी) के पास था। न कोटेशन मंगाई गई और न वित्त विभाग की मंजूरी ली गई। जांच के अनुसार पंचायत विभाग के पूर्व अधिकारी नरेश कुमार के जरिए आईडीएफसी बैंक के पूर्व अधिकारी रिभव ऋषि की सिफारिश पर उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाते खुलवाने के लिए डीजी डीके बेहरा को प्रभावित किया। 29 दिसंबर 2025 को एचपीजीसीएल पेंशन फंड ट्रस्ट से 25 करोड़ रुपये निकालकर आईडीएफसी बैंक में डालने की साजिश का उल्लेख है। साकेत कुमार के आईडीएफसी बैंक के अधिकारियों के सुकून नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने की बात भी कही गई है।