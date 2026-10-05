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Chandigarh News: सेक्टर-45 में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

Mon, 05 Oct 2026 02:28 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:28 AM IST
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Shrimad Bhagwat Katha organized in Sector-45
विजय शास्त्री ने प्रेम, संस्कार और सेवा को जीवन में अपनाने का दिया संदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। सेक्टर-45 स्थित सब्जी मंडी ग्राउंड में रविवार को श्री राधावल्लभ भागवत सेवा ट्रस्ट, राधावल्लभ महिला मंडल और आरबी युवा शक्ति फाउंडेशन की ओर से 15वीं श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा व्यास विजय शास्त्री ने कहा कि परिवार में प्रेम, बड़ों का सम्मान, युवाओं में संस्कार और समाज में सहयोग ही मजबूत समाज की नींव है। धर्म को केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखकर सेवा, सद्भाव और मानवता के रूप में अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत जीवन को सही दिशा देने के साथ व्यक्ति को परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों का बोध कराती है। कथा के दौरान विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और अध्यात्म का महत्व समझाया गया। भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु भक्ति में झूमते नजर आए। कथा के समापन पर भगवान की आरती की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।
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