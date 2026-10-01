श्राद्ध पक्ष: आस्था के बीच रखें गायों का ध्यान, पकवान खिलाया तो रूमन एसिडोसिस ले लेगा गौमाता की जान

श्राद्ध पक्ष के दौरान धार्मिक आस्था के चलते गोवंश को अधिक पकवान खिलाना उनकी मौत का कारण बन सकता है। अधिक तैलीय भोजन देने से गोवंश रूमन एसिडोसिस (एक तरह का तेजाब) की चपेट में आ सकते हैं। इससे गोवंशों की आंतों में अम्ल की अधिकता हो जाती है और पाचन खराब हो सकता है।

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