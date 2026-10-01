फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   LPU Controversy: Student says she is safe—raising the question: then who was victim?

एलपीयू विवाद: छात्रा बोली-मैं सुरक्षित तो उठे सवाल, फिर दुष्कर्म किसके साथ हुआ; पुलिस कर रही है पड़ताल

Thu, 01 Oct 2026 03:52 AM IST
दुष्यंत शर्मा अरुण शर्मा, जालंधर
अरुण शर्मा, जालंधर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 01 Oct 2026 03:52 AM IST
सार

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में कथित दुष्कर्म को लेकर भड़की हिंसा के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस छात्रा के नाम और वीडियो को सोशल मीडिया पर कथित घटना से जोड़ा गया, वह खुद कह रही है कि वह सुरक्षित है और उसके साथ कुछ नहीं हुआ।

विज्ञापन
LPU Controversy: Student says she is safe—raising the question: then who was victim?
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बवाल... file - फोटो : पीटीआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में कथित दुष्कर्म को लेकर भड़की हिंसा के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस छात्रा के नाम और वीडियो को सोशल मीडिया पर कथित घटना से जोड़ा गया, वह खुद कह रही है कि वह सुरक्षित है और उसके साथ कुछ नहीं हुआ।

विज्ञापन


ऐसे में कथित दुष्कर्म किस छात्रा के साथ हुआ, घटना कहां हुई और पीड़िता कौन है, इसका जवाब अभी पुलिस और विवि प्रबंधन के पास भी सार्वजनिक रूप से नहीं है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक छात्रा ने अपना रोल नंबर बताते हुए कहा कि उसके बारे में फैलाई जा रही बातें गलत हैं।
विज्ञापन


उसने खुद को प्रथम वर्ष की छात्रा बताते हुए कहा कि विरोध-प्रदर्शन देखकर वह घबरा गई थी और रिश्तेदारों के साथ घर चली गई। वीडियो को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस जांच कर रही है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed