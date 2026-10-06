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Hindi News ›   Chandigarh ›   Shivalik School receives bomb threat; nothing found during search.

Chandigarh News: पीयू में सिंगल यूज प्लास्टिक कप पर रोक के निर्देश

Thu, 08 Oct 2026 01:54 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:54 AM IST
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Shivalik School receives bomb threat; nothing found during search.
चंडीगढ़। प्रशासन के पर्यावरण विभाग ने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप के इस्तेमाल पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के सभी मेस, कैंटीन, दुकानों, विभागों और अन्य संस्थानों को इन कपों का इस्तेमाल बंद करने को कहा है।
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स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सत्थ ने 12 मई को यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने यह मुद्दा उठाया था। संगठन ने कैंपस में प्लास्टिक और डिस्पोजेबल कपों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की थी। संगठन का कहना था कि इन कपों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और अन्य रसायनों से पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य को भी नुकसान हो सकता है।
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इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में ऐसे कपों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की थी। अब प्रशासन के नए निर्देशों से इस रोक को और सख्ती से लागू करने की बात कही गई है।
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