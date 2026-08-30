Chandigarh News: धनास के सरकारी स्कूल में सात वर्षीय छात्र का कान फटा

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पिता ने स्कूल के दावे पर सवाल उठाते हुए बेटे से मारपीट का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बच्चे के साथ पहले भी मारपीट हुई थी और शिक्षकों से शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल प्रबंधन ने छात्र के सीढ़ियों से गिरने की बात कही है। जिला शिक्षा अधिकारी बीना रानी ने कहा कि प्रिंसिपल से जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल पुलिस शिकायत नहीं हुई है।कोट...मामले की शिकायत मिली है। मामला बच्चों से जुड़ा होने के कारण स्कूल प्रबंधन को भविष्य में इस तरह की घटना न होने के लिए सतर्क किया गया है। साथ ही अभिभावकों को भी समझाइश दी गई है। -अशोक कुमार, एसएचओ सारंगपुर