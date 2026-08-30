हथकड़ी खुलते ही खेल: नशा तस्कर ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्ची डाली, भागा

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स्थानीय पुलिस के अनुसार खन्ना पुलिस आरोपी को चंडीगढ़ लेकर आई थी, लेकिन तलाशी और बरामदगी से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई और आपसी समन्वय को लेकर भी जांच की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने खन्ना पुलिस के एएसआई की शिकायत पर दीपक थापा और उसके कथित मददगारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।आधा किलो हेरोइन के मामले में आया था नामपुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले खन्ना सीआईए ने एक युवक को करीब आधा किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में नशा तस्करी से जुड़े लोगों की जानकारी मिली, जिसमें सेक्टर-38 निवासी दीपक थापा का नाम सामने आया। इसके आधार पर टीम ने 26 अगस्त की देर रात उसे सेक्टर-38 स्थित शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दीपक ने हेरोइन घर में छिपाकर रखने की बात बताई थी।हत्या समेत कई केस दर्जपुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दीपक थापा पर चंडीगढ़ में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। उसका नाम नाइजीरियाई नशा तस्करों से जुड़े मामलों में भी सामने आया है। वह पहले कई बार जेल जा चुका है।नाकाबंदी, संभावित ठिकानों पर दबिशभागने के बाद चंडीगढ़ में कई जगह नाकाबंदी की गई है। पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। खन्ना और चंडीगढ़ पुलिस संयुक्त रूप से दीपक थापा की तलाश में जुटी हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और पुलिसकर्मियों पर मिर्ची पाउडर डालने में किसकी भूमिका थी।