Chandigarh News: एमसीएम डीएवी कॉलेज में 35 टीमों ने पेश किए नए स्टार्ट-अप आइडिया
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:38 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:38 AM IST
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चंडीगढ़। एमसीएम डीएवी कॉलेज में इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल की ओर से अंतर संस्थागत स्टार्ट अप प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 35 टीमों ने अपने नए और उपयोगी स्टार्ट अप आइडिया प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, कचरा प्रबंधन, स्मार्ट जल प्रबंधन और डिजिटल तकनीक से जुड़ी समस्याओं के समाधान बताए। कई टीमों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया। विशेषज्ञों ने विचारों की मौलिकता, उपयोगिता और समाज पर प्रभाव के आधार पर टीमों का मूल्यांकन किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को नकद पुरस्कार दिए गए। कार्यवाहक प्राचार्या नीना शर्मा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से छात्रों में नए विचारों के साथ समस्या का समाधान खोजने और उद्यमिता की भावना विकसित होती है।
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