Chandigarh News: पीयू में हस्तलेखन और हस्ताक्षर पहचान पर सेमिनार

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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के डीसीएसए में डॉ. सुधीर रोहिल्ला की स्मृति में ऑनलाइन सेमिनार हुआ। इसमें डॉ. अंजलि रोहिल्ला, डॉ. अनुज शर्मा, डॉ. सुखदीप सिंह, डॉ. अजय दत्ता, डॉ. अभिनव कथूरिया और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड, यूके के डॉ. विनोद कुमार चौहान ने हस्तलेखन व हस्ताक्षर पहचान में आधुनिक तकनीक की जानकारी दी। करीब 100 लोग जुड़े। डॉ. अनुज शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों व शोधार्थियों को नए शोध समझने का अवसर मिला।