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Chandigarh News: बैडमिंटन कोर्ट पर सेक्टर-38 वेस्ट का जलवा, झटके 35 पदक

Tue, 20 Oct 2026 02:42 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:42 AM IST
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Sector-38 West shines on the badminton court, bags 35 medals
चंडीगढ़। चंडीगढ़ सब जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 में सेक्टर-38 वेस्ट के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 35 पदक अपने नाम किए। सेक्टर-38 वेस्ट स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 16 से 19 अक्टूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदक जीते।
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हियान यादव ने एकल और युगल में मारी बाजी
प्रतियोगिता में हियान यादव सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल रहे। उन्होंने अंडर-13 लड़कों के एकल फाइनल में टीएसबीए के आयुष आनंद को रोमांचक मुकाबले में 11-15, 15-6, 15-11 से हराकर खिताब जीता। हियान ने यक्षिथ राणा के साथ मिलकर अंडर-13 लड़कों के युगल वर्ग का खिताब भी अपने नाम किया।
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पारुल रानी ने भी जीता खिताब
सेक्टर-27 की पारुल रानी ने भी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर-17 लड़कियों के एकल वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं, जया वर्मा के साथ मिलकर लड़कियों के युगल वर्ग का खिताब जीता।
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हरगुन कौर को रजत पदक
सीबीए की हरगुन कौर ने अंडर-15 लड़कियों के एकल वर्ग में फाइनल तक का सफर तय किया। खिताबी मुकाबले में उन्हें दिवनूर कौर के खिलाफ 13-15, 12-15 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
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