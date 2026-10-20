Chandigarh News: बैडमिंटन कोर्ट पर सेक्टर-38 वेस्ट का जलवा, झटके 35 पदक

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हियान यादव ने एकल और युगल में मारी बाजीप्रतियोगिता में हियान यादव सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल रहे। उन्होंने अंडर-13 लड़कों के एकल फाइनल में टीएसबीए के आयुष आनंद को रोमांचक मुकाबले में 11-15, 15-6, 15-11 से हराकर खिताब जीता। हियान ने यक्षिथ राणा के साथ मिलकर अंडर-13 लड़कों के युगल वर्ग का खिताब भी अपने नाम किया।पारुल रानी ने भी जीता खिताबसेक्टर-27 की पारुल रानी ने भी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर-17 लड़कियों के एकल वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं, जया वर्मा के साथ मिलकर लड़कियों के युगल वर्ग का खिताब जीता।हरगुन कौर को रजत पदकसीबीए की हरगुन कौर ने अंडर-15 लड़कियों के एकल वर्ग में फाइनल तक का सफर तय किया। खिताबी मुकाबले में उन्हें दिवनूर कौर के खिलाफ 13-15, 12-15 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।