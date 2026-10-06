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Hindi News ›   Chandigarh ›   Searching for a university's phone number on Google proves costly; victim swindled out of 80,000 rupees.

Chandigarh News: गूगल पर यूनिवर्सिटी का नंबर तलाशना पड़ा महंगा, 80 हजार की ठगी

Sat, 17 Oct 2026 02:40 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:40 AM IST
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Searching for a university's phone number on Google proves costly; victim swindled out of 80,000 rupees.
चंडीगढ़। शहर में साइबर ठगी के दो मामले सामने आए हैं। सेक्टर-38 वेस्ट निवासी महिला को गूगल पर एसआरएम यूनिवर्सिटी का मोबाइल नंबर तलाशते समय 80 हजार रुपये की चपत लग गई। वहीं, दूसरे मामले में अम्बरीश कुमार के क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते से 2,86,126 रुपये का अनधिकृत लेनदेन हुआ। साइबर अपराध थाना-17 पुलिस ने दोनों शिकायतों पर अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस के अनुसार, महिला की शिकायत पर प्राथमिकी नंबर 178 दर्ज की गई है। महिला गूगल पर एसआरएम यूनिवर्सिटी का मोबाइल नंबर खोज रही थी। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर उसके साथ धोखाधड़ी कर 80 हजार रुपये ठग लिए। पुलिस आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
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दूसरे मामले में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, प्लॉट नंबर-24 निवासी अम्बरीश कुमार ने शिकायत दी कि उनके क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते से 2,86,126 रुपये का अनधिकृत लेनदेन हुआ। पुलिस ने प्राथमिकी नंबर 179 दर्ज कर लेनदेन से संबंधित जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।
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