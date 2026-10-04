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Chandigarh News: 6 अक्तूबर को चंडीगढ़ में लोकतंत्र बचाओ मार्च

Sun, 04 Oct 2026 01:32 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:32 AM IST
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'Save Democracy March' in Chandigarh on October 6
चंडीगढ़। इंडिया गठबंधन के सहभागी दल 6 अक्तूबर को चंडीगढ़ में लोकतंत्र बचाओ मार्च निकालेंगे। चंडीगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में मार्च सेक्टर-17 से डीसी कार्यालय तक निकाला जाएगा। इसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की करेंगे। मार्च में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुचिता और पात्र नागरिकों के मताधिकार से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। समापन पर संविधान के अनुच्छेद 326 का सार्वजनिक वाचन और राष्ट्रगान होगा। हाल के दिनों में चंडीगढ़ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर प्रदर्शन भी किए हैं। ब्यूरो
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