Chandigarh News: पीयू में उपराष्ट्रपति से मिले संजय टंडन, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

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चंडीगढ़। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन ने पंजाब विश्वविद्यालय में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों ने पंजाब विश्वविद्यालय को और सशक्त बनाने तथा उसकी नेतृत्व क्षमता मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। मुलाकात में राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों के साथ-साथ पंजाब से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। टंडन और उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था और संस्थागत मजबूती से जुड़े पहलुओं पर भी विचार साझा किए।

