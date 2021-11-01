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Hindi News ›   Chandigarh ›   Recruitment process for ABDM completed; work on digital health services to move forward.

Chandigarh News: एबीडीएम के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का काम आगे बढ़ेगा

Thu, 17 Sep 2026 02:42 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:42 AM IST
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Recruitment process for ABDM completed; work on digital health services to move forward.
चंडीगढ़। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत चंडीगढ़ में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। वेरिफायर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एमआईएस डाटा एनालिस्ट, आईईसी/सीबीओ/जीआरई एक्सपर्ट, कंसल्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग और कंसल्टेंट ट्रेनिंग्स समेत अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू किए गए।
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एबीडीएम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों से जुड़ी जानकारी को डिजिटल माध्यम से व्यवस्थित करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। चंडीगढ़ में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब संबंधित पदों की जिम्मेदारियों के अनुसार काम आगे बढ़ाया जाएगा।
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वेरिफायर दस्तावेजों और संबंधित जानकारी का सत्यापन करेंगे। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मिशन से जुड़े कार्यों का समन्वय करेंगे, जबकि एमआईएस डाटा एनालिस्ट डाटा प्रबंधन से जुड़े काम देखेंगे। आईईसी/सीबीओ/जीआरई एक्सपर्ट सूचना और संबंधित गतिविधियों पर काम करेंगे। कंसल्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग और कंसल्टेंट ट्रेनिंग्स के पदों से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे।
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भर्ती परीक्षा में संबंधित पद की कार्यप्रकृति और एबीडीएम के बुनियादी पहलुओं को आधार बनाया गया था। नियुक्तियों के बाद सत्यापन, डाटा प्रबंधन, समन्वय, सूचना प्रसार और प्रशिक्षण से जुड़े कार्यों को निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।
मरीजों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था
एबीडीएम में स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करने पर जोर है। डिजिटल रिकॉर्ड की व्यवस्था से मरीज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज और इस्तेमाल करने का आधार तैयार होता है।

अलग-अलग स्तर पर संभाली जाएंगी जिम्मेदारियां
भर्ती किए जाने वाले कर्मचारी मिशन के प्रशासनिक, डाटा, सत्यापन, सूचना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़े काम संभालेंगे। इससे एबीडीएम के तहत तय गतिविधियों को संबंधित विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
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