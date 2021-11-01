Chandigarh News: पीजीआई का सारथी मॉडल सफदरजंग में अपनाने की तैयारी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:41 AM IST
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चंडीगढ़। पीजीआई का प्रोजेक्ट सारथी अब सफदरजंग अस्पताल में भी अपनाने की तैयारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र के बाद वीएमएमसी एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली की तीन सदस्यीय टीम ने पीजीआई का दौरा कर सारथी की व्यवस्था समझी।
टीम में डॉ. गौरव अरोड़ा, अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, प्रवीण कुमार धंडियाल और ओपीडी सुपरवाइजर हरप्रीत सिंह शामिल रहे। टीम ने सारथी स्वयंसेवकों से बातचीत की और मरीजों की मदद में उनकी भूमिका देखी। उन्हें स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, तैनाती, विभागों के साथ समन्वय और निगरानी की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
टीम ने सारथी स्वयंसेवकों और सुरक्षा कर्मचारियों से भी बातचीत की। आईटी सेल में डिजिटल उपस्थिति और मरीजों से फीडबैक लेने की व्यवस्था भी देखी।
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टीम में डॉ. गौरव अरोड़ा, अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, प्रवीण कुमार धंडियाल और ओपीडी सुपरवाइजर हरप्रीत सिंह शामिल रहे। टीम ने सारथी स्वयंसेवकों से बातचीत की और मरीजों की मदद में उनकी भूमिका देखी। उन्हें स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, तैनाती, विभागों के साथ समन्वय और निगरानी की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
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टीम ने सारथी स्वयंसेवकों और सुरक्षा कर्मचारियों से भी बातचीत की। आईटी सेल में डिजिटल उपस्थिति और मरीजों से फीडबैक लेने की व्यवस्था भी देखी।