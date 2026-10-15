Chandigarh News: पीयू की नई पहल, अब दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में मदद के लिए मिलेगी ऑनलाइन सुविधा

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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई को आसान बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। यूनिवर्सिटी ने स्क्राइब बैंक नाम से वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए परीक्षा के दौरान लिखने में मदद की जरूरत वाले विद्यार्थियों को सहायक स्क्राइब मिल सकेगा। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत इंटरनेशनल व्हाइट केन डे के मौके पर कुलपति प्रो. मीनाक्षी गोयल ने की। यह पहल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सीएसआर पहल सेव द क्वेस्ट के सहयोग से शुरू की गई है।यह होगा फायदा...कई दिव्यांग विद्यार्थी शारीरिक परेशानी या दृष्टिबाधित होने के कारण परीक्षा में खुद उत्तर नहीं लिख पाते। ऐसे विद्यार्थियों को स्क्राइब यानी ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है, जो उनके बोलने पर उत्तर लिख सके। अब योग्य विद्यार्थी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपना पंजीकरण कराकर स्क्राइब की मदद मांग सकेंगे। वहीं इच्छुक स्वयंसेवक भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले सहायक तलाशने में होने वाली परेशानी कम होगी और उन्हें समय पर मदद मिलने में आसानी होगी।कॉलेजों तक भी पहुंचेगी सुविधा...यूनिवर्सिटी इस सुविधा को अपने क्षेत्रीय केंद्रों और संबद्ध कॉलेजों तक पहुंचाने की योजना बना रही है। इसके लिए कॉलेजों को विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के अनुसार इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में समान अवसर देना और उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने में मदद करना है।