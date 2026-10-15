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Chandigarh News: चीमा ने कर्मचारी यूनियनों की मांगें तुरंत हल करने के दिए निर्देश

Thu, 15 Oct 2026 02:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:47 AM IST
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Cheema issued instructions to immediately resolve the demands of employee unions.
11 यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, आशा वर्करों को टीकाकरण अभियान के लिए पंचायत घरों में जगह देने को कहा
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आने वाली 11 कर्मचारी यूनियनों की मांगों का तुरंत उचित समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने टीकाकरण अभियान के लिए आशा वर्करों को पंचायत घरों जैसी उपयुक्त जगह उपलब्ध कराने को भी कहा। साथ ही आशा वर्करों की मांगों और आकस्मिक छुट्टियों की व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट सब-कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए, ताकि इन पर जल्द कार्रवाई हो सके।

वेतन वृद्धि, समान वेतन और पारदर्शी तबादले प्रमुख मांगें
बैठक में कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, समान वेतन, छुट्टियों के लिए निष्पक्ष नीति और पारदर्शी तबादलों समेत अन्य मुद्दे उठाए।
चीमा ने कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी अन्य प्रमुख मांगें भी सरकार के विचाराधीन हैं और जल्द ही इन पर उचित फैसला लिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मांगों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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बैठक में ऑल इंडिया आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स यूनियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन, फार्मेसी ऑफिसर्स एसोसिएशन और रूरल हेल्थ फार्मेसी ऑफिसर यूनियन समेत अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
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