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मानसा की घटना दर्दनाक, सरकार झोटा के परिवार के साथ : पन्नू

Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
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Mansa incident tragic; government stands with Jhota's family: Pannu
बोले, नशा तस्करों के प्रति जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी, किसी को नहीं जाएगा बख्शा
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि मानसा की घटना दर्दनाक है और पंजाब सरकार परविंदर सिंह झोटा के परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा और नशा तस्करों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी लागू है। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो वह बच नहीं पाएगा।
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