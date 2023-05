IPL 2023: मैच में हुई इस गलती पर पंजाब पुलिस का ट्वीट, लोगों ने मान लिया तो जिंदगी में बड़ा काम आएगा

इन दिनों आईपीएल का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मैदान में जहां खिलाड़ियों के बीच भिड़त की नौबत कई बार आई तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस भी बंटे हैं। वहीं कई प्रदेशों की पुलिस भी आईपीएल में होने वाले घटनाक्रमों के आधार पर लोगों को जागरूक करने में जुटी है। इसी कड़ी में बुधवार को पंजाब पुलिस ने शानदार ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए पंजाब पुलिस ने सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को अगाह किया। पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि आइए सतर्क रहें और सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लें। खेल में गलती करना आपको महंगा पड़ सकता है लेकिन सड़क पर गलती करना आपके जीवन की कीमत हो सकती है। आगे पुलिस ने कहा कि खेल या सड़क पर कुछ संकेतों को नजरअंदाज करना एक घातक गलती हो सकती है।

