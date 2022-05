{"_id":"626f640b4c0cef07c778147e","slug":"punjab-haryana-high-court-pronounce-verdict-on-petition-of-kumar-vishwas-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"कुमार विश्वास को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, रोपड़ में दर्ज एफआईआर के खिलाफ गए थे कोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 02 May 2022 10:32 AM IST