फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Show-cause notices to striking employees Warning to Punjab government

हड़ताली कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस: पंजाब सरकार को चेतावनी, वापस न लिए नोटिस तो 8 सितंबर को फिर हड़ताल

Tue, 01 Sep 2026 11:59 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 01 Sep 2026 11:59 AM IST
सार

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि 27 अगस्त की सामूहिक हड़ताल अचानक नहीं हुई थी। कर्मचारियों ने विभिन्न चरणों में आंदोलन के बाद सरकार को पूर्व सूचना देकर यह कदम उठाया था। ऐसे में कारण बताओ नोटिस जारी करना अनुचित और लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है।

विज्ञापन
Show-cause notices to striking employees Warning to Punjab government
सुभाष लांबा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने पंजाब सरकार द्वारा हड़ताली कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कड़ी निंदा की है। 

विज्ञापन


उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 सितंबर तक ये नोटिस वापस नहीं लिए गए, तो 8 सितंबर को लाखों कर्मचारी फिर से सामूहिक अवकाश लेकर कामकाज ठप करेंगे। लांबा ने कहा कि सरकार की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
विज्ञापन


लांबा ने बताया कि 27 अगस्त की सामूहिक हड़ताल अचानक नहीं हुई थी। कर्मचारियों ने विभिन्न चरणों में आंदोलन के बाद सरकार को पूर्व सूचना देकर यह कदम उठाया था। ऐसे में कारण बताओ नोटिस जारी करना अनुचित और लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है। पंजाब मुलाजिम व पेंशनर्स की तालमेल कमेटी ने 12-13 सितंबर को मंत्रियों के आवासों का घेराव करने की भी चेतावनी दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
सुभाष लांबा ने सरकार से पूछा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद छठे वेतन आयोग की सिफारिशें क्यों लागू नहीं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का करीब 14,191 करोड़ रुपये का बकाया लंबित है। यह राशि लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनभोगियों का वैध अधिकार है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (एनपीएस) लागू न करने और सातवां वेतन आयोग गठित न करने पर भी सवाल उठाए।


सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील
लांबा ने कहा कि पंजाब के कर्मचारियों की लड़ाई केवल महंगाई भत्ते के एरियर की नहीं, बल्कि वेतन, पेंशन, रोजगार सुरक्षा और सम्मानजनक सेवा शर्तों के अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने पंजाब सरकार से कारण बताओ नोटिस तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न करने का आग्रह किया। लांबा ने संयुक्त तालमेल कमेटी से बातचीत कर सभी लंबित मांगों का समयबद्ध समाधान करने को कहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed