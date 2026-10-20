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Hindi News ›   Chandigarh ›   Process for gratuity and compensation to be simplified; Chandigarh to strengthen ties with New Zealand, Mayor invited.

Chandigarh News: ग्रेच्युटी और मुआवजे की प्रक्रिया होगी आसानन्यूजीलैंड से दोस्ती बढ़ाएगा चंडीगढ़, मेयर को आमंत्रण

Tue, 20 Oct 2026 02:44 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:44 AM IST
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Process for gratuity and compensation to be simplified; Chandigarh to strengthen ties with New Zealand, Mayor invited.
चंडीगढ़। सोमवार को न्यूजीलैंड के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम कार्यालय में मेयर सौरभ जोशी और निगम कमिश्नर अमित कुमार से मुलाकात की। बैठक में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और शहरी विकास से जुड़े अनुभव साझा करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
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प्रतिनिधिमंडल में रोटोरुआ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पिम बोरन और तोई ओहोमाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यूजीलैंड के डायरेक्टर (स्पेशल प्रोजेक्ट्स) परमदीप सिंह शामिल रहे। बैठक का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच भविष्य में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशना था। रोटोरुआ की मेयर तानिया टैप्सेल ने चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी को पत्र लिखकर दोनों शहरों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने में रुचि जताई है। संवाद
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