फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Preparations to stop farmers at the Phaida barrier; strict vigil for seven days

Chandigarh News: फैदा बैरियर पर किसानों को रोकने की तैयारी, सात दिन कड़ा पहरा

Tue, 01 Sep 2026 02:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Preparations to stop farmers at the Phaida barrier; strict vigil for seven days
चंडीगढ़। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने 1 से 7 सितंबर तक फैदा बैरियर और इससे जुड़े डिवाइडिंग रोड पर विशेष ड्यूटी लगाई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन और रात की अलग-अलग शिफ्ट में सुपरवाइजरी जीओ, एसएचओ और इंचार्ज तैनात रहेंगे। शहर के वीवीआईपी इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है।
विज्ञापन

लोक भवन पंजाब और सीएम पंजाब रेजिडेंस के आसपास डीएसपी की निगरानी में सेक्टर-26 और सेक्टर-3 थाना पुलिस तैनात रहेगी। इन स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान लोगों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। सेक्टर-48/49 और 49/50 की डिवाइडिंग रोड के लिए डायवर्जन प्लान भी तैयार किया गया है।
विज्ञापन


फैदा बैरियर पर सबसे कड़ा पहरा
फैदा बैरियर सेक्टर-48 साइड को मुख्य प्वाइंट बनाया गया है। यहां दिन-रात एसडीपीओ और डीएसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में थाना प्रभारियों की ड्यूटी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस, एजीटीएफ और ऑपरेशन सेल को भी जिम्मेदारी दी गई है। गोल्फ टर्न सेक्टर-48 टी-प्वाइंट, 48/49 और 49/50 डिवाइडिंग रोड तथा 48 वाइन शॉप के पास भी बैरिकेडिंग की गई है। इन प्वाइंट पर लोकल पुलिस के साथ सीएपीएफ और आरएएफ की कंपनियां स्टैंडबाय रहेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

वज्र, वाटर कैनन और फायर टेंडर तैयार
सुरक्षा बंदोबस्त में वज्र वाहन, वाटर कैनन, फायर टेंडर, पीए सिस्टम, वीडियोग्राफर, टिप्पर, बसें और बैरिकेडिंग शामिल हैं। हर बैरियर पर एंटी-रायट उपकरण, लंबी लाठी, अंजलि सूट, सी-वायर रोल और इमरजेंसी लाइट भी उपलब्ध रहेगी। पूरे बंदोबस्त की मॉनिटरिंग में पीसीआर और साइबर क्राइम के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।


50/51 से 55/56 तक भी नाके
फैदा बैरियर के अलावा सेक्टर-50/51, 51/52, 52/53, 53/54, 54/55 और 55/56 की डिवाइडिंग रोड पर भी बैरिकेडिंग की जाएगी। यहां लोकल पुलिस के साथ रिजर्व फोर्स के तौर पर पीएस-सीसी और आईआरबी के जवान तैनात रहेंगे। प्रशासन की योजना प्रदर्शनकारियों को फैदा बैरियर पर ही रोकने और शहर में प्रवेश नहीं देने की है। इसके लिए बैरियर पर पुख्ता बैरिकेडिंग और वज्र वाहनों की तैनाती की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed