Chandigarh News: रामलीला के मंच सजने से पहले ही अटकीं तैयारियां

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अनुमति समय पर मिले, सुरक्षा राशि भी लौटाएंरामलीला के लिए नगर निगम, पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेने में काफी परेशानी होती है। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। पिछले वर्षों में बिजली के लिए जमा सुरक्षा राशि अब तक वापस नहीं हुई है। मैदान की अनुमति मिलने के बाद भी सफाई कमेटियों को खुद करानी पड़ती है। सुरक्षा के लिए रेत की बोरियों से मोर्चा भी हमें ही बनाना पड़ता है, लेकिन वहां पुलिसकर्मी तैनात नहीं होते।-भूपेंद्र शर्मा, अध्यक्ष, चंडीगढ़ केंद्रीय रामलीला महासभानई पीढ़ी को जोड़ना भी चुनौतीरामलीला के पंडाल में नई पीढ़ी को लाना बड़ी चुनौती है। धन संग्रह और चंदा जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा है। रामलीला से पहले कई त्योहार होते हैं, ऐसे में लोगों के पास चंदा मांगने जाना कठिन हो जाता है। -राज किशोर, महासचिव, चंडीगढ़ केंद्रीय रामलीला महासभादस साल में काफी बढ़ा रामलीला का बजटरामलीला कमेटियों को अनुमति देने में देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन, नगर निगम, पुलिस और अग्निशमन विभाग को आयोजन की जानकारी रहती है, फिर भी कमेटियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले दस वर्षों में रामलीला का बजट भी काफी बढ़ गया है। -धर्मपाल बंसल, पदाधिकारी, चंडीगढ़ केंद्रीय रामलीला महासभाशौचालय की व्यवस्था तक नहींरामलीला के कलाकारों और दर्शकों के लिए शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। -बुद्धिचंद डोटियाल, पदाधिकारी, चंडीगढ़ केंद्रीय रामलीला महासभासेक्टर-46 में होगी रामलीला प्रतियोगितामहासभा के अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि सेक्टर-46 की श्री बद्री केदार रामलीला कमेटी के मंच पर रामलीला प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता सभी के लिए खुली रहेगी। इसके लिए ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें तय होगा कि कौन सा मंच अयोध्या और कौन सा जनकपुर बनेगा। राम बरात का शहर में जगह-जगह भव्य स्वागत किया जाएगा।