Chandigarh News: पुटा चुनाव को लेकर 45 शिक्षकों ने तीसरी बार जीबीएम की मांग की
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:51 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:51 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) के चुनाव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 45 शिक्षकों ने पुटा अध्यक्ष को पत्र भेजकर चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग (जीबीएम) बुलाने की मांग की है।
पत्र में प्रो. परवीन गोयल ने कहा कि 18 और 22 सितंबर को 45 सदस्यों की ओर से बैठक बुलाने के लिए मांग भेजी गई थी। उनका कहना है कि पुटा के संविधान के अनुच्छेद 23(III) के अनुसार कम से कम 40 सदस्य लिखित मांग करें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना जरूरी है। संविधान के मुताबिक ऐसी मांग मिलने के 15 कार्यदिवस के भीतर बैठक होनी चाहिए। शिक्षकों ने कहा कि उनकी ओर से पहले भेजी गई मांग को अब औपचारिक रूप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की मांग माना जाए। पत्र में कहा गया है कि यदि तय समय में बैठक नहीं बुलाई जाती है तो हस्ताक्षर करने वाले सदस्य संविधान में दिए अधिकार के तहत खुद बैठक बुलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
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पत्र में प्रो. परवीन गोयल ने कहा कि 18 और 22 सितंबर को 45 सदस्यों की ओर से बैठक बुलाने के लिए मांग भेजी गई थी। उनका कहना है कि पुटा के संविधान के अनुच्छेद 23(III) के अनुसार कम से कम 40 सदस्य लिखित मांग करें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना जरूरी है। संविधान के मुताबिक ऐसी मांग मिलने के 15 कार्यदिवस के भीतर बैठक होनी चाहिए। शिक्षकों ने कहा कि उनकी ओर से पहले भेजी गई मांग को अब औपचारिक रूप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की मांग माना जाए। पत्र में कहा गया है कि यदि तय समय में बैठक नहीं बुलाई जाती है तो हस्ताक्षर करने वाले सदस्य संविधान में दिए अधिकार के तहत खुद बैठक बुलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
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