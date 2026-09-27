Chandigarh News: कचरा प्रबंधन सीखने चंडीगढ़ पहुंचा कर्नाटक का दल

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चंडीगढ़। स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के तहत ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था समझने के लिए कर्नाटक के रामनगर नगर परिषद का 46 सदस्यीय दल शनिवार को चंडीगढ़ पहुंचा। संयुक्त आयुक्त बलबीर राज सिंह ने दल का स्वागत किया। प्रतिनिधियों ने स्रोत पर कचरा छंटाई, घर-घर संग्रहण, प्रोसेसिंग और एमआरएफ केंद्रों की कार्यप्रणाली जानी। दल ने सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और एमआरएफ प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान दोनों निकायों के बीच कचरा प्रबंधन से जुड़े अनुभव और तकनीकी जानकारी साझा हुई। संवाद