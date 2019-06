श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, रोशनी से जगमगा उठा श्री दरबार साहिब, आतिशबाजी भी शानदार

6 वें सिख गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब रोशनी से जगमगा उठा। श्री हरमंदिर साहिब को विशेष लाइटों से सजाया गया। इस दौरान दूर-दूर से लाखों श्रद्धालु दर्शन और अरदास के लिए श्री दरबार साहिब पहुंचे। इस मौके पर आतिशबाजी का नजारा भी मनोरम रहा।

