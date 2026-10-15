Chandigarh News: शहर के इन एरिया में आज बंद रहेगी बिजली सप्लाई

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चंडीगढ़। जरूरी मरम्मत कार्य के चलते वीरवार को सेक्टर-18, 19, 20, गांव दड़वा, मक्खनमाजरा, सुंदर नगर, हल्लोमाजरा एंड एन एंड के एरिया कैंपस के हिस्से में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे, सेक्टर- 36, 39, 40, 52, 61, गांव कजहेड़ी, धनास गांव, सुभाष नगर, मॉडर्न हाउसेज कांप्लेक्स, डुप्लेक्स हाउसेस मनीमाजरा के हिस्से में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे, सेक्टर-14, 15, 32, 36, 38, 40, 43, 46, 52, गांव कजहेड़ी के हिस्से में सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक 30-30 मिनट, गांव कैंबवाला, बैंक कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी, आईटी पार्क के हिस्से में सुबह 11 से दोपहर 2.30 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। संवाद