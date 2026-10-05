Chandigarh News: आधे शहर में आज बिजली सप्लाई बंद रहेगी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:22 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:22 AM IST
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चंडीगढ़। जरूरी मरम्मत कार्य के चलते सोमवार को सेक्टर-1, 3, 4, 5, 7, 20, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 44, 46, 20, 29, गांव हल्लोमाजरा, आईटीबीपी कैंपस, बहलाना, हाईकोर्ट चैंबर, सेक्टर-1, सेक्टर-4 जज हाउसेस, एमएलए हॉस्टल, टेलीफोन एक्सचेंज, वॉटर वर्क्स, पंजाब राज भवन, रॉक गार्डन, पिपली वाला टाउन, माड़ी वाला टाउन, शांति नगर, न्यू दर्शनी बाग मनीमाजरा के हिस्से में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे, सेक्टर- 8, 20, 22, 23, 24, 37, 27, 44, 46, 30, 34, हल्लोमाजरा के हिस्से में सुबह 11 से शाम 5.30 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। संवाद
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