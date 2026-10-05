Chandigarh News: न्यू दर्शनी बाग में रास्तों पर पेवर ब्लॉक लगाने का काम शुरू

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न्यू दर्शनी बाग में लोगों की सुविधा के लिए पेवर ब्लॉक लगाने का काम शुरू किया गया। वार्ड नंबर-5 की पार्षद दर्शना रानी ने इस काम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पेवर ब्लॉक लगने से रास्ते बेहतर होंगे और लोगों को आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। पार्षद ने कहा कि वार्ड में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। लोगों की जरूरत के अनुसार कामों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रास्ते ठीक होने से स्थानीय निवासियों को रोजाना आने-जाने में राहत मिलेगी। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव गाबा, जिला उपाध्यक्ष शाम सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष मतलूब खान मत्ता, अभिजीत सैनी, अतुल शर्मा, रोड विंग के जेई सन्नी और सोहन सिंह सहित स्थानीय कार्यकर्ता और निवासी मौजूद रहे।

पार्षद दर्शना रानी ने किया विकास कार्य का शुभारंभ