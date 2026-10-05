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Hindi News ›   Chandigarh ›   Pothole on the road for three weeks; the municipal corporation washed its hands of the matter after merely putting up a warning board eight days ago

Chandigarh News: तीन हफ्तों से सड़क पर गड्ढा, आठ दिन पहले चेतावनी बोर्ड लगाकर निगम ने झाड़ा पल्ला

Mon, 05 Oct 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:20 AM IST
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Pothole on the road for three weeks; the municipal corporation washed its hands of the matter after merely putting up a warning board eight days ago
मोहाली। नगर निगम मोहाली के अधीन फेज-3बी1 में मकान नंबर 490 के सामने सड़क पर पिछले तीन सप्ताह से गड्ढा बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि निगम की ओर से आठ दिन पहले यहां चेतावनी बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन गड्ढे की मरम्मत करवाना जरूरी नहीं समझा गया।
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स्थानीय निवासी केवल सिंह राणा का कहना है कि सड़क के बीचोंबीच बने इस गड्ढे के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय हादसे का खतरा और बढ़ जाता है।
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निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोगों का कहना है कि जब एक गड्ढे की मरम्मत करने में तीन सप्ताह से अधिक समय लग रहा है तो शहर के बाकी विकास कार्यों की रफ्तार का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।स्थानीय निवासी रमन सैली ने तंज कसते हुए कहा कि गड्ढा भरने के बजाय चेतावनी बोर्ड लगाकर निगम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अब देखना यह है कि अधिकारियों की नींद कब खुलती है और सड़क की मरम्मत कब होती है।
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