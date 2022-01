पंजाब: बढ़ सकती है मतदान की तारीख, 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के कारण चुनाव आयोग ले सकता है फैसला  

पंजाब में मतदान की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार इस पर विचार किया जा रहा है। सोमवार सुबह आयोग की बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होना है वहीं 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है। गुरु रविदास जयंती पर पंजाब के एससी समुदाय के लोग वाराणसी जाते हैं। इसी कारण मतदान को टालने की मांग तेज हो रही थी।

ECI to discuss request of Punjab CM Charanjit S Channi, BJP& Punjab Lok Congress for postponement of Punjab Assembly polls scheduled for Feb 14 as many people from SC community from State likely to visit Varanasi, in view of Guru Ravidas birth anniversary on Feb 16: ECI Sources