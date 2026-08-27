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Hindi News ›   Chandigarh ›   Four municipal officials suspended over the dilapidated state of the Sector-53 vending zone.

Chandigarh News: सेक्टर-53 वेंडिंग जोन की बदहाली पर चार निगम अधिकारी सस्पेंड

Thu, 27 Aug 2026 01:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:57 AM IST
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Four municipal officials suspended over the dilapidated state of the Sector-53 vending zone.

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चंडीगढ़। सेक्टर-53 के वेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था और रखरखाव में लापरवाही नगर निगम के चार अधिकारियों पर भारी पड़ गई। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने ड्यूटी में कोताही बरतने पर तीन इंजीनियरों और एक इंफोर्समेंट इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
कार्रवाई के तहत एसडीओ राजबीर सिंह, एडिशनल एक्सईएन, पब्लिक हेल्थ डिवीजन नंबर-4, जेई पराग रविश, एडिशनल चार्ज एसडीई और जेई गुरप्रीत सिंह को सस्पेंड किया गया है। तीनों इंजीनियरों पर वेंडिंग जोन में सीवर और वाटर सप्लाई कनेक्शन उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने का आरोप है। इसी मामले में इंफोर्समेंट इंस्पेक्टर अवतार गोरिया को भी ड्यूटी में लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है।
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जिम्मेदारी तय न करने पर कमिश्नर सख्त
सेक्टर-53 वेंडिंग जोन में पानी और सीवर कनेक्शन जैसी जरूरी सुविधाओं की कमी को कमिश्नर अमित कुमार ने गंभीरता से लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल काम सौंपे जाने तक सीमित नहीं है। मौके पर सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
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कमिश्नर ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया कि ड्यूटी में लापरवाही और जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में ऐसी शिकायत सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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