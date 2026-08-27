Chandigarh News: नौ किलो का शिव धनुष उठाएंगे राम, टैगोर थिएटर में होगी रामलीला गाथा

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चंडीगढ़। सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर में 29 अगस्त को परंपरा आर्ट्स की ओर से श्रीरामलीला गाथा मर्यादा का मंचन किया जाएगा। नाटक में 30 कलाकार हिस्सा लेंगे। पिछले दो महीने से टैगोर थिएटर में इसकी रिहर्सल चल रही है। करीब ढाई घंटे के इस नाटक के लिए भव्य सेट तैयार किया जा रहा है।नाटक में राम की भूमिका निभा रहे वरुण शर्मा खास चर्चा में हैं। उन्हें नौ किलो वजनी लोहे के शिव धनुष को एक हाथ से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी और तोड़ना होगा। इसके लिए वरुण जिम में अभ्यास कर रहे हैं। निर्देशक अभिषेक शर्मा ने बताया कि धनुष को वास्तविक रूप से भारी दिखाने के साथ मंच पर उठाने और तोड़ने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।लेखक जय प्रकाश हैं। नाटक में रावण को वरदान मिलने से लंका विजय तक के प्रसंग होंगे। राम के वनवास और मेघनाद वध के बाद सुलोचना के संवाद भावुक करने वाले होंगे। सुलोचना की भूमिका गौरी बनमोरिया निभाएंगी।