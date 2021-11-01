Chandigarh News: सारंगपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का संवाद
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:12 AM IST
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चंडीगढ़। सारंगपुर में नशे के बढ़ते इस्तेमाल और तस्करी पर रोक के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मंगलवार को जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर समस्याएं सुनीं और नशे के खिलाफ सहयोग मांगा।
लोगों ने बताया कि कुछ खाली दुकानों और सुनसान ढांचों का इस्तेमाल नशे के सेवन के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने शिकायतों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने कहा कि नशा बेचने वालों और माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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पुलिस ने लोगों से नशा तस्करों, सेवन करने वालों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की सूचना तत्काल देने की अपील की। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का भरोसा भी दिया गया।
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