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Hindi News ›   Chandigarh ›   Poets' Gathering at the 109th Edition of Sahitya Sarita

Chandigarh News: साहित्य सरिता के 109वें संस्करण में कवि गोष्ठी

Mon, 05 Oct 2026 02:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:27 AM IST
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Poets' Gathering at the 109th Edition of Sahitya Sarita
17 कवियों और शायरों ने रचनाओं से बांधा समां
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चंडीगढ़। सेक्टर-35 स्थित प्राचीन कला केंद्र में रविवार को संस्कार भारती चंडीगढ़ और बृहस्पति कला केंद्र के संयुक्त संयोजन में साहित्य सरिता के 109वें संस्करण के तहत कवि गोष्ठी हुई। इसमें 17 कवियों और शायरों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं। प्रतिभा माही ने जीवन संघर्ष पर कविता सुनाई, जबकि कुसुम धीमान ने प्रौढ़ावस्था के अनुभव और सामाजिक जिम्मेदारी को शब्द दिए। हास्य कवि अनवर अंसारी ने हास्य रचना से माहौल खुशनुमा बनाया। नेहा अरोड़ा ने 80 के दशक की यादें ताजा कीं। कृष्णा गोयल ने लक्ष्य प्राप्ति, गुरदीप गुल ने गजल और करिश्मा वर्मा ने नारी शक्ति पर रचनाएं प्रस्तुत कीं। श्याम सुंदर ने रामायण के माध्यम से तप, त्याग और प्रेम का संदेश दिया। मंच संचालन राजेश आत्रेय ने किया।
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