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जब मौके पर दो घंटे तक स्थिति का जायजा लिया गया तो सामने आया कि रास्ता बंद होने से वाहनों का दबाव सेक्टर-26 अनाज मंडी की ओर बढ़ गया है। यहां पहले से ही बड़े ट्रक और ट्रांसपोर्ट वाहन खड़े रहते हैं, जिससे सामान्य दिनों में भी जाम की स्थिति रहती है। अब अतिरिक्त ट्रैफिक के कारण स्थिति और बिगड़ गई है।सेक्टर-28 और इंडस्ट्रियल एरिया तक असरअनाज मंडी से निकलने वाला ट्रैफिक बापूधाम के साथ-साथ सेक्टर-28 और इंडस्ट्रियल एरिया की ओर भी मुड़ रहा है। इससे इन इलाकों के निवासियों और रोजाना आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है।धूप में खड़े वाहन चालक, बार-बार बंद करनी पड़ रही गाड़ियांलोगों ने बताया कि करीब एक किलोमीटर पहले से जाम लग जाता है। वाहन चालकों को घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ता है और बार-बार वाहन बंद-चालू करने पड़ते हैं। दुपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द रास्ता खोलने और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।