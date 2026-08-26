Chandigarh News: जानकीदास हत्याकांड की जांच अधूरी, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों पुलिस की पकड़ से बाहर

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विदेश में गिरफ्तारी की खबर निकली अफवाहकुछ सुरक्षा एजेंसियों की ओर से गोल्डी ढिल्लों को विदेश में गिरफ्तार किए जाने का दावा किया गया था। हालांकि बाद में यह दावा गलत साबित हुआ। गिरफ्तारी की खबरों के बीच ढिल्लों ने खुद एक ऑडियो जारी कर विदेश में पकड़े जाने की बात से इनकार किया था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो गई।शूटरों तक सीमित जांचपुलिस की अब तक की जांच मुख्य रूप से गिरफ्तार शूटरों तक ही सीमित रही है। पूछताछ में शूटरों ने वारदात को लेकर पुलिस को वही जानकारी दी, जो उन्हें कथित तौर पर वारदात को अंजाम देने के लिए दी गई थी। ऐसे में हत्या की पूरी साजिश और इसके पीछे के मकसद का खुलासा अब भी नहीं हो पाया है।मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी से खुलेगा राजपुलिस के लिए गोल्डी ढिल्लों तक पहुंचना इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जांच एजेंसी का मानना है कि मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के बाद हत्या की पूरी योजना और मकसद से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं।पुलिस लगातार जानकीदास हत्याकांड की जांच कर रही है। जल्द ही गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों को इस मामले में भगोड़ा घोषित किया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।— कंवरदीप कौर, एसएसपी, चंडीगढ़ पुलिस